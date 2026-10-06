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3 Berita Artis Terheboh: Mutia Ayu Bicara soal Pasangan, Anggun Kenang Masa Lalu

3 Berita Artis Terheboh: Mutia Ayu Bicara soal Pasangan, Anggun Kenang Masa Lalu
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Penyanyi Anggun. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Enam tahun berlalu sejak kepergian mendiang suaminya, Glenn Fredly, Mutia Ayu kini perlahan mulai membuka hati kembali.

Langkah Mutia Ayu, membuka hati, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (5/10).

Sementara itu, film Desember Jani produksi Palari Films terpilih menggelar World Premiere di Tokyo International Film Festival (TIFF) ke-39.

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Kemudian, Anggun C Sasmi kembali mendapat kesempatan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dalam Closing Ceremony FIFA ASEAN Cup 2026.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Mutia Ayu Bicara Kekasih Baru

Ketika disinggung mengenai membuka lembaran baru dalam kehidupan pribadinya, dia menanggapinya dengan santai.

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Namun, Mutia Ayu mengaku belum menemukan sosok yang tepat untuk mengisi hatinya.

Baca selengkapnya: 6 Tahun Setelah Kepergian Glenn Fredly, Mutia Ayu Bicara soal Membuka Hati Kembali

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Mutia Ayu bicara kekasih baru, Desember Jani world premiere di TIFF 2026, Anggun C Sasmi mengenang masa lalu.

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