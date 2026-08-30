3 Berita Artis Terheboh: Nadin Amizah Lepas Album, Rei Sarah Angkat Kesendirian
jpnn.com, JAKARTA - Ahmad Ramzy menjadi kuasa hukum korban dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi Ruben Onsu.
Sosok Ahmad Ramzy, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (29/8).
Sementara itu, Rei Sarah merilis single terbaru Suara yang mengangkat kisah kesendirian dan keinginan untuk dicintai.
Kemudian, sekaligus penulis lagu, Nadin Amizah akhirnya merilis album terbaru yang bertitel ‘Laika, Yang Ditinggalkan’.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Mengenal Sosok Ahmad Ramzy
Pendampingan terhadap DM menambah daftar perkara yang pernah ditangani Ramzy, termasuk kasus yang melibatkan artis, figur publik, hingga tokoh nasional.
Dia sebelumnya juga tercatat memberikan pendampingan hukum kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Nicholas Sean, Rebecca Klopper, dan dokter kecantikan Oky Pratama.
Baca selengkapnya: Mengenal Ahmad Ramzy, Sosok di Balik Kasus Dugaan Penipuan Ruben Onsu
Rangkuman 3 berita artis terheboh, mengenal sosok Ahmad Ramzy, Rei Sarah angkat kisah kesendirian, Nadin Amizah akhirnya lepas album
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