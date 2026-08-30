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3 Berita Artis Terheboh: Nadin Amizah Lepas Album, Rei Sarah Angkat Kesendirian

3 Berita Artis Terheboh: Nadin Amizah Lepas Album, Rei Sarah Angkat Kesendirian
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Rei Sarah. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Ahmad Ramzy menjadi kuasa hukum korban dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi Ruben Onsu.

Sosok Ahmad Ramzy, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (29/8).

Sementara itu, Rei Sarah merilis single terbaru Suara yang mengangkat kisah kesendirian dan keinginan untuk dicintai.

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Kemudian, sekaligus penulis lagu, Nadin Amizah akhirnya merilis album terbaru yang bertitel ‘Laika, Yang Ditinggalkan’.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut: 

1. Mengenal Sosok Ahmad Ramzy

Pendampingan terhadap DM menambah daftar perkara yang pernah ditangani Ramzy, termasuk kasus yang melibatkan artis, figur publik, hingga tokoh nasional.

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Dia sebelumnya juga tercatat memberikan pendampingan hukum kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Nicholas Sean, Rebecca Klopper, dan dokter kecantikan Oky Pratama.

Baca selengkapnya: Mengenal Ahmad Ramzy, Sosok di Balik Kasus Dugaan Penipuan Ruben Onsu

Rangkuman 3 berita artis terheboh, mengenal sosok Ahmad Ramzy, Rei Sarah angkat kisah kesendirian, Nadin Amizah akhirnya lepas album

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