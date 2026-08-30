3 Berita Artis Terheboh: Nadin Amizah Lepas Album, Rei Sarah Angkat Kesendirian

jpnn.com, JAKARTA - Ahmad Ramzy menjadi kuasa hukum korban dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi Ruben Onsu.

Sosok Ahmad Ramzy, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (29/8).

Sementara itu, Rei Sarah merilis single terbaru Suara yang mengangkat kisah kesendirian dan keinginan untuk dicintai.

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Kemudian, sekaligus penulis lagu, Nadin Amizah akhirnya merilis album terbaru yang bertitel ‘Laika, Yang Ditinggalkan’.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Mengenal Sosok Ahmad Ramzy

Pendampingan terhadap DM menambah daftar perkara yang pernah ditangani Ramzy, termasuk kasus yang melibatkan artis, figur publik, hingga tokoh nasional.

Dia sebelumnya juga tercatat memberikan pendampingan hukum kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Nicholas Sean, Rebecca Klopper, dan dokter kecantikan Oky Pratama.

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