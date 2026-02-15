3 Berita Artis Terheboh: Nia Ramadhani Merasa Terganggu, Ressa Ungkap Sebuah Keinginan
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nia Ramadhani blak-blakan membicarakan hikmah di balik isu miring yang menerpa rumah tangganya.
Hikmah yang didapat Nia, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (14/2).
Kemudian, dia mengakui dirinya sempat terganggu dengan isu miring yang menerpa rumah tangganya dengan Ardi Bakrie.
Sementara itu, Ressa Rizky Rossano mengungkapkan hal yang ingin disampaikannya kepada ibu kandungnya, Denada.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Nia Ungkap Hikmah di Balik Isu Miring
Adapun pernikahan Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakrie, dikabarkan berada di ujung tanduk.
Bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu, bahkan digosipkan menggugat cerai sang suami.
