menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Nia Ramadhani Merasa Terganggu, Ressa Ungkap Sebuah Keinginan

3 Berita Artis Terheboh: Nia Ramadhani Merasa Terganggu, Ressa Ungkap Sebuah Keinginan

3 Berita Artis Terheboh: Nia Ramadhani Merasa Terganggu, Ressa Ungkap Sebuah Keinginan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nia Ramadhani. Foto: Instagram/ramadhaniabakrie

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nia Ramadhani blak-blakan membicarakan hikmah di balik isu miring yang menerpa rumah tangganya.

Hikmah yang didapat Nia, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (14/2).

Kemudian, dia mengakui dirinya sempat terganggu dengan isu miring yang menerpa rumah tangganya dengan Ardi Bakrie.

Baca Juga:

Sementara itu, Ressa Rizky Rossano mengungkapkan hal yang ingin disampaikannya kepada ibu kandungnya, Denada.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nia Ungkap Hikmah di Balik Isu Miring

Adapun pernikahan Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakrie, dikabarkan berada di ujung tanduk.

Baca Juga:

Bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu, bahkan digosipkan menggugat cerai sang suami.

Baca selengkapnya: Blak-Blakan, Nia Ramadhani Ungkap Hikmah di Balik Isu Miring Soal Pernikahannya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Nia Ramadhani ungkap hikmah di balik isu cerai, sempat merasa terganggu, Ressa Rizky Rossano ungkap sebuah keinginan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI