menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Nicole Kidman Didekati Miliarder, Doktif Sindir Richard Lee

3 Berita Artis Terheboh: Nicole Kidman Didekati Miliarder, Doktif Sindir Richard Lee

3 Berita Artis Terheboh: Nicole Kidman Didekati Miliarder, Doktif Sindir Richard Lee
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Doktif di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis (19/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Detektif alias Doktif memberi tanggapan soal pernyataan Dokter Richard Lee yang mengeklaim produk miliknya telah lulus BPOM.

Tanggapan Dokdtif soal pernyataan Richard Lee, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (20/2).

Kemudian, tontonan baru Vidio Original Series A dan Z: InsyaAllah Cinta, yang mempertemukan Rizky Nazar dan Laura Moane.

Baca Juga:

Sementara itu. Nicole Kidman pilih fokus ke anak usai cerai, belum siap buka hati untuk cinta baru.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Doktif Sindir Richard Lee

Dia melontarkan sindiran kepada Dokter Richard Lee yang merupakan seterunya.

Baca Juga:

"Tidak ada maling yang mengaku ya," ungkap Doktif di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Baca selengkapnya: Doktif Sindir Dokter Richard Lee Gara-Gara Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Doktif sindir Richrad Lee, Insyaallah Cinta pertemukan Rizky Nazar dan Laura Moane, Nicole Kidman didekati miliarder.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co