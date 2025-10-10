menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Nikita Dituntut 11 Tahun Penjara, Lesti Kejora Diperiksa Polisi

Lesti Kejora di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani menjalani sidang atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU, dengan agenda tuntutan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang lanjutan Nikita Mirzani, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepnjang Kamis (9/10).

Sementara itu, penyanyi dangdut Lesti Kejora diperiksa terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta di Polda Metro Jaya pada Rabu (8/10).

Kemudian, Ammar Zoni kembali terciduk kasus dugaan narkotika, walaupun saat ini dirinya masih menjalani hukuman penjara atas kasus serupa.

1. Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara

Adapun JPU meminta agar majelis hakim menjatuhi hukuman terhadap aktris 39 tahun tersebut berupa 11 tahun pidana penjara dan denda senilai Rp 2 miliar.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ujar JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

