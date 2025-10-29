3 berita Artis Terheboh: Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan JPNN sepanjang Selasa (28/10), dihebohkan dengan vonis Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan.

Keluarga dan sahabat Nikita Mirzani, ikut hadir menyaksikan sidang putusan kasus dugaan pemerasan di PN Jakarta Selatan.

Kemudian, Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan denda Rp1 miliar usai terbukti memeras Reza Gladys lewat media elektronik.

1. Keluarga dan Sahabat Hadiri Sidang Nikita

Usman Lawara lantas mengungkapkan kesiapan Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis.

Menurutnya, keluarga hingga sahabat bakal hadir di persidangan untuk mendampingi aktris berusia 39 tahun tersebut.

2. Vonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 miliar

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan dengan memanfaatkan sarana elektronik.