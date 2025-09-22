menu
3 Berita Artis Terheboh: Nikita Ungkap Kerugian selama Ditahan, Muse Sukses Hibur Fan

3 Berita Artis Terheboh: Nikita Ungkap Kerugian selama Ditahan, Muse Sukses Hibur Fan
Aktris Nikita Mirzani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nikita Mirzani mengalami kerugian akibat dikurung karena kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang dilaporkan Dokter Reza Gladys.

Pengakuan terbaru Nikita Mirzani, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (21/9).

Sementara itu, konser bertajuk 'Miliaran Cinta Yovie Widianto, Andi Rianto Berkonser' akan digelar di Plenary Hall JCC, Jakarta.

Kemudian, band rock asal Inggris, Muse berhasil menyuguhkan konser yang semarak dan energik di Carnaval Ancol, Jakarta pada Jumat (19/9).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nikita Ungkap Kerugian Selama Ditahan

Perempuan yang akrab disapa Nyai tersebut terpaksa kehilangan beberapa proyek yang seharusnya dijalankan pada tahun ini.

Adapun termasuk di antaranya peran Nenek Gayung dalam film Kang Solar from Kang Mak X Nenek Gayung yang akan tayang bulan ini.

Baca selengkapnya: Berkasus Dengan Reza Gladys, Nikita Mirzani Ungkap Kerugian Selama Ditahan 7 Bulan

