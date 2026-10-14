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3 Berita Artis Terheboh: Nominasi Penerima Piala Citra, 20 Peserta Ikuti Grand Final Aice Got You!

3 Berita Artis Terheboh: Nominasi Penerima Piala Citra, 20 Peserta Ikuti Grand Final Aice Got You!
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Poster ilustrasi film Ghost in the Cell. Foto: Dok. Come and See Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik ke Polda Metro Jaya.

Laporan Ruben Onsu terhadap Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (13/10).

Sementara itu, daftar lengkap nominasi penerima penghargaan Piala Citra dalam ajang FFI 2026, diumumkan.

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Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Barang Bukti yang Diserahkan Ruben

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan laporan tersebut telah diterima.

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Adapun laporan Ruben Onsu direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.

Baca selengkapnya: Ruben Onsu Lapor Polisi, Ini Barang Bukti yang Diserahkan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu serahkan barang bukti, nominasi penerima Piala Citra, Grand Final Aice Got You! Season 2

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