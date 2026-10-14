3 Berita Artis Terheboh: Nominasi Penerima Piala Citra, 20 Peserta Ikuti Grand Final Aice Got You!
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik ke Polda Metro Jaya.
Laporan Ruben Onsu terhadap Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (13/10).
Sementara itu, daftar lengkap nominasi penerima penghargaan Piala Citra dalam ajang FFI 2026, diumumkan.
Kemudian, 20 anak muda unjuk talenta di Grand Final Aice Got Talent! Panggung Crispymu! Season 2 di Jakarta.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Barang Bukti yang Diserahkan Ruben
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan laporan tersebut telah diterima.
Adapun laporan Ruben Onsu direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.
Baca selengkapnya: Ruben Onsu Lapor Polisi, Ini Barang Bukti yang Diserahkan
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu serahkan barang bukti, nominasi penerima Piala Citra, Grand Final Aice Got You! Season 2
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