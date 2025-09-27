3 Berita Artis Terheboh: Oknum TNI Diamankan, Zaskia Adya Mecca Beri Penjelasan
jpnn.com, JAKARTA - Oknum anggota TNI diamankan seusai melakukan pemukulan terhadap karyawan aktris Zaskia Adya Mecca.
Kasus pemukulan terhadap karyawan Zaskia, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (26/9).
Kemudian, Zaskia mengabarkan perkembangan terbaru mengenai kasus pemukulan yang menimpa karyawannya oleh seorang diduga oknum TNI.
Sementara itu, komedian sekaligus presenter Entis Sutisna atau Sule terkena tilang saat hendak menuju lokasi syuting.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Oknum TNI Diamankan
Menurut Anto, prajurit yang diduga terlibat dalam kasus ini telah diamankan. Dia menegaskan penanganannya kini berada di bawah Detasemen Polisi Militer Jaya-2.
“Yang bersangkutan sudah diamankan di Denpom Jaya-2 untuk proses penanganan selanjutnya,” kata Anto saat dihubungi, Kamis (26/9) malam.
Baca selengkapnya: Oknum TNI Pemukul Karyawan Zaskia Adya Mecca Akhirnya Diamankan
