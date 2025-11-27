3 Berita Artis Terheboh: Olla Mesra dengan Aktor Muda, Suami Mawa Ingin Nikahi Inara Rusli

jpnn.com, JAKARTA - Influencer Wardatina Mawa mengungkap bahwa suaminya ingin poligami dengan Inara Rusli hingga melontarkan ancaman.

Pernyataan Wardatina Mawa soal perselingkuhan sang suami dengan Inara, menjadi salah satu berita heboh di JPNN sepanjang Rabu (26/11).

Kemudian, Olla Ramlan dikabarkan sudah memiliki kekasih atau pacar baru. Dia digosipkan menjalin hubungan asmara dengan aktor muda.

Sementara itu, pasangan selebritas Amanda Manopo dan Kenny Austin mengumumkan sebuah kabar bahagia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Wardatina Mawa Sebut Suami Ingin Nikahi Inara Rusli

Wardatina Mawa mengungkapkan bahwa sang suami berniat menikahi mantan istri Virgoun itu.

Pengakuan itu disampaikan Mawa melalui podcast YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo pada Rabu (26/11).

