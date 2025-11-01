menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Onadio Leonardo Ditangkap, Ayah Jerome Polin Meninggal

3 Berita Artis Terheboh: Onadio Leonardo Ditangkap, Ayah Jerome Polin Meninggal

3 Berita Artis Terheboh: Onadio Leonardo Ditangkap, Ayah Jerome Polin Meninggal
Onadio Leonardo. Foto: The Leonardo's/YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Leonardo Arya atau Onadio Leonardo ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Penangkapan Onadio, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (31/10).

Kemudian, Kejaksaan Agung mengungkap kabar terbaru terkait kasus suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Sementara itu, kabar duka datang dari kreator konten Jerome Polin. Dia mengumumkan sang ayah meninggal dunia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Onadio Ditangkap karena Narkoba

Onadio ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

"Benar (ditangkap, red)," kata Kombes Pol Ahmad David.

Baca selengkapnya: Polisi Benarkan Tangkap Onadio Leonardo Terkait Narkoba

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Onadio Leonardo ditangkap, kabar terbaru kasus suami Sandra Dewi, Ayah Jerome Polin Meninggal

