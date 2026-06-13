3 Berita Artis Terheboh: Paula Diperiksa Terkait Kasus Hanania, Ruben Komentari Video Anak

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu buka suara soal video anaknya yang menyebut kekasih Sarwendah, Gio dengan panggilan papah.

Pernyataan Ruben soal video anaknya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (12/6).

Kemudian, selebritas Paula Verhoeven ikut diperiksa sebagai saksi terkait kasus penipuan travel umrah Hanania Group.

Sementara itu, pasangan Amanda Manopo dan Kenny Austin baru saja dianugerahi anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Bicara soal Video Anak yang Sebut Gio 'Papah'

Melalui akunnya di Instagram, dia menegaskan pentingnya menjaga batasan dalam interaksi dengan anak-anak, terutama terkait figur orang tua.

Dia pun meminta agar pihak terkait meluruskan apabila terdapat ucapan anaknya yang dinilai kurang tepat.

Baca selengkapnya: Ruben Onsu Buka Suara soal Video Anaknya Sebut Kekasih Sarwendah 'Papah'