3 Berita Artis Terheboh: Pee Wee Gaskins Kembali, Ruben Onsu Perjuangkan Hak Asuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - Band pop-punk asal Jakarta, Pee Wee Gaskins melepas single terbaru yang bertitel Kami Kembali.

Kemunuculan kembali Pee Wee Gaskins menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (27/10).

Kemudian, proses gugatan hak asuh anak yang dilayangkan Ruben Onsu terhadap mantan istrinya, Sarwendah masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

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Sementara itu, grup musik asal Kanada, Men I Trust akan menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 12 November 2026.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pee Wee Gaskins Kembali

Lebih dari sekadar penanda kembalinya sebuah band, lagu itu menjadi pernyataan tentang semangat yang tidak pernah benar-benar padam: keinginan untuk terus membuat musik, kembali ke panggung, dan bertumbuh bersama para pendengar.

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Setelah perjalanan panjang yang membawa para personel ke berbagai fase hidup, Kami Kembali hadir sebagai refleksi atas sesuatu yang tetap mereka yakini dan perjuangkan.

Baca selengkapnya: Kami Kembali, Pee Wee Gaskins Tidak Pernah Padam