3 Berita Artis Terheboh: Pee Wee Gaskins Kembali, Ruben Onsu Perjuangkan Hak Asuh Anak
jpnn.com, JAKARTA - Band pop-punk asal Jakarta, Pee Wee Gaskins melepas single terbaru yang bertitel Kami Kembali.
Kemunuculan kembali Pee Wee Gaskins menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (27/10).
Kemudian, proses gugatan hak asuh anak yang dilayangkan Ruben Onsu terhadap mantan istrinya, Sarwendah masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sementara itu, grup musik asal Kanada, Men I Trust akan menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 12 November 2026.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Pee Wee Gaskins Kembali
Lebih dari sekadar penanda kembalinya sebuah band, lagu itu menjadi pernyataan tentang semangat yang tidak pernah benar-benar padam: keinginan untuk terus membuat musik, kembali ke panggung, dan bertumbuh bersama para pendengar.
Setelah perjalanan panjang yang membawa para personel ke berbagai fase hidup, Kami Kembali hadir sebagai refleksi atas sesuatu yang tetap mereka yakini dan perjuangkan.
Baca selengkapnya: Kami Kembali, Pee Wee Gaskins Tidak Pernah Padam
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Pee Wee Gaskins kembali, Ruben Onsu perjuangkan hak asuh anak, harga tiket konser Men I Trust di Jakarta
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