3 Berita Artis Terheboh: Pemeriksaan Psikologis Anak Jadi Bukti Sarwendah, Pinkan Jadi Perbincangan
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mengajukan hasil pemeriksaan psikologis anak sebagai bukti dalam perkara hak asuh dengan Ruben Onsu.
Hasil pemeriksaan psikologis anak Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (29/10).
Kemudian, sejumlah penampil memutuskan mundur dari acara RANS Carnival yang rencana digelar di kawasan Stadion Maguwoharjo, DIY.
Sementara itu, penyanyi Pinkan Mambo kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak Jadi Bukti Sarwendah
Hasil pemeriksaan tersebut, menurut kuasa hukum Sarwendah, tidak menemukan indikasi kekerasan terhadap anak.
Dikutip dari Reyben Entertainment di YouTube, hal itu disampaikan Chris Sam Siwu saat memberikan keterangan setelah sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum lama ini.
Baca selengkapnya: Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak Jadi Bukti Sarwendah Hadapi Ruben Onsu
Rangkuman 3 berita artis terheboh, hasil pemeriksaan psikologis anak jjadi Bukti Sarwendah, musisi mundur dari RANS Festival, Pinkan Mambo jadi perbincangan.
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