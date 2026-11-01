3 Berita Artis Terheboh: Pemeriksaan Psikologis Anak Jadi Bukti Sarwendah, Pinkan Jadi Perbincangan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mengajukan hasil pemeriksaan psikologis anak sebagai bukti dalam perkara hak asuh dengan Ruben Onsu.

Hasil pemeriksaan psikologis anak Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (29/10).

Kemudian, sejumlah penampil memutuskan mundur dari acara RANS Carnival yang rencana digelar di kawasan Stadion Maguwoharjo, DIY.

Sementara itu, penyanyi Pinkan Mambo kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak Jadi Bukti Sarwendah

Hasil pemeriksaan tersebut, menurut kuasa hukum Sarwendah, tidak menemukan indikasi kekerasan terhadap anak.

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Dikutip dari Reyben Entertainment di YouTube, hal itu disampaikan Chris Sam Siwu saat memberikan keterangan setelah sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum lama ini.

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