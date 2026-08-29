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3 Berita Artis Terheboh: Pemeriksaan Ruben Ditunda, Temaram Siapkan Tiamut

3 Berita Artis Terheboh: Pemeriksaan Ruben Ditunda, Temaram Siapkan Tiamut
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Pembawa acara Ruben Onsu. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum pelapor, Ahmad Ramzy menjelaskan terkait awal mula persoalan yang menjerat nama Ruben Onsu itu.

Penjelasan korban dugaan penipuan investasi Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (28/8).

Kemudian, kuasa hukum Ruben Onsu, Machi Achmad, menyerahkan permohonan penundaan pemeriksaan.

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Sementara itu, band stoner/doom metal, Temaram bersiap merilis single terbaru yang berjudul Tiamut.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Penjelasan Korban Dugaan Penipuan Ruben

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Ramzy menjelaskan terkait awal mula persoalan tersebut.

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Dia mengatakan kasus berawal dari tawaran kerja sama investasi. Saat itu, Ruben Onsu mengajak kliennya untuk berinvestasi di bisnisnya.

Baca selengkapnya: Korban Akhirnya Buka Suara, Bongkar Alasan Laporkan Ruben Onsu

Rangkuman 3 berita artis terheboh, penjelasan korban dugaan penipuan, pemeriksaan Ruben Onsu ditunda, Temaram siapkan Tiamut

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