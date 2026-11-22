3 Berita Artis Terheboh: Pendidikan Mulan Jameela Dikritik, Sarah Beri Jawaban Menohok
jpnn.com, JAKARTA - Psikolog Lita Gading mempertanyakan durasi kuliah S1 Mulan Jameela dan relevansinya sebagai anggota DPR.
Kritik Lita soal durasi kuliah Mulan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (21/11).
Sementara itu, Sarah Sechan tantang netizen buktikan tuduhan menghina Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di media sosial.
Kemudian, band rock legendaris asal Amerika Serikat, Guns N' Roses, akan menggelar konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno.
Pengin tahu lebih baiknya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Pendidikan Mulan Dikritik Lita Gading
Dia mempertanyakan relevansi pendidikan penyanyi tersebut dengan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Kritik itu disampaikan Lita melalui akun Instagram pribadinya, @lita.gading, di tengah perbincangan mengenai riwayat pendidikan anggota DPR RI.
Baca selengkapnya: Kritisi Pendidikan Mulan Jameela, Lita Gading Pertanyakan Kuliah S1 Cuma 2 Tahun
Rangkuman 3 berita artis terheboh, pendidikan Mulan Jameela dikritik Lita Gading, Sarah Sechan beri jawaban menohok, Guns N' Roses konser di Jakarta.
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