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3 Berita Artis Terheboh: Pengabdi Setan 3 Masuk Tahap Produksi, Rumi Mulai PerjalananBaru

3 Berita Artis Terheboh: Pengabdi Setan 3 Masuk Tahap Produksi, Rumi Mulai PerjalananBaru
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Pengabdi Setan 3: Origin, film karya sutradara Joko Anwar. Foto: Dok. Rapi Films

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Audi Marissa tak lagi tinggal seatap dengan Anthony Xie, sejak sebelum gugat cerai.

Kabar Audi dan Anthony tak serumah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (4/9).

Kemudian, Pengabdi Setan 3: Origin, film terbaru dari semesta Pengabdi Setan yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar

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Sementara itu, band pop asal Malang, Rumi, resmi memperkenalkan identitas baru melalui maxi single perdana yang bertajuk Rumi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Audi dan Anthony Tak Seatao sejak laka

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Dia mengatakan bahwa kliennya dan Audi Marissa tak lagi tinggal serumah, bahkan sebelum gugatan cerai didaftarkan. Baca Juga: Anthony Xie dan Audi Marissa Kompak Hadiri Sidang Perceraian, Ini Kata Kuasa Hukum.

"Sebelum gugatan diajukan ke pengadilan, antara Audi dan Anthony sudah pisah rumah," ujar Rendi Rumapea di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Audi Marissa dan Anthony Xie sudah pisah rumah, Pengabdi Setan 3 masuk tahap produksi, Rumi mulai perjalanan baru

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