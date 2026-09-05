3 Berita Artis Terheboh: Pengabdi Setan 3 Masuk Tahap Produksi, Rumi Mulai PerjalananBaru
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Audi Marissa tak lagi tinggal seatap dengan Anthony Xie, sejak sebelum gugat cerai.
Kabar Audi dan Anthony tak serumah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (4/9).
Kemudian, Pengabdi Setan 3: Origin, film terbaru dari semesta Pengabdi Setan yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar
Sementara itu, band pop asal Malang, Rumi, resmi memperkenalkan identitas baru melalui maxi single perdana yang bertajuk Rumi.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Audi dan Anthony Tak Seatao sejak laka
Dia mengatakan bahwa kliennya dan Audi Marissa tak lagi tinggal serumah, bahkan sebelum gugatan cerai didaftarkan. Baca Juga: Anthony Xie dan Audi Marissa Kompak Hadiri Sidang Perceraian, Ini Kata Kuasa Hukum.
"Sebelum gugatan diajukan ke pengadilan, antara Audi dan Anthony sudah pisah rumah," ujar Rendi Rumapea di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (3/9).
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Audi Marissa dan Anthony Xie sudah pisah rumah, Pengabdi Setan 3 masuk tahap produksi, Rumi mulai perjalanan baru
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Joko Anwar: Ada Banyak Hal yang Sengaja Belum Diceritakan
- Soal Isu Orang Ketiga, Kuasa Hukum Anthony Xie Bicara Tegas
- Begini Kesepakatan Audi Marissa dan Anthony Xie Soal Hak Asuh Anak
- Hak Asuh Anak Jatuh ke Anthony Xie, Audi Marissa Tetap Bebas Ketemu Sang Buah Hati
- 3 Berita Artis Terheboh: Rony Persembahkan Dunia, Audi Sampaikan Curahan Hati
- Pengabdi Setan 3: Origin Masuk Tahap Produksi, Semua Tanya akan Terjawab