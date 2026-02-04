3 Berita Artis Terheboh: Pengakuan Denada, Ubah Bio di Instagram, Lalu Minta Maaf
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada telah menyampaikan pernyataan bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.
Pernyataan Denada, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (3/2).
Kemudian, dia mengubah bio Instagram usai mengakui Ressa sebagai anak kandungnya dan menyampaikan permintaan maaf.
Sementara itu, komika Pandji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin (2/2).
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Pengakuan Denada
Dia kini berharap Ressa Rossano bisa memaafkan dan menerima dirinya sebagai seorang ibu.
"Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Ressa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya," kata Denada dalam video resmi yang diunggah di Instagram, Senin (2/2).
Baca selengkapnya: Setelah Minta Maaf, Denada Ungkap Harapan untuk Ressa Rossano
Rangkuman 3 berita artis terheboh, pengakuan Denada, ubah bio di Instagram dan minta maaf, Pandji Pragiwaksono dicecar 48 pertanyaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pandji Pragiwaksono: Saya Ikuti Prosesnya Saja
- Denada Ubah Bio di Instagram Seusai Mengakui Ressa sebagai Anaknya
- Setelah Minta Maaf, Denada Ungkap Harapan untuk Ressa Rossano
- Diperiksa Polisi, Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan
- 3 Berita Artis Terheboh: Denada Buka Suara soal Anak, Iis Dahlia Beri Komentar
- Pandji Dicecar 48 Pertanyaan dalam Kasus Dugaan Penghinaan Suku Toraja