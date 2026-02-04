3 Berita Artis Terheboh: Pengakuan Denada, Ubah Bio di Instagram, Lalu Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada telah menyampaikan pernyataan bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.

Pernyataan Denada, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (3/2).

Kemudian, dia mengubah bio Instagram usai mengakui Ressa sebagai anak kandungnya dan menyampaikan permintaan maaf.

Sementara itu, komika Pandji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin (2/2).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pengakuan Denada

Dia kini berharap Ressa Rossano bisa memaafkan dan menerima dirinya sebagai seorang ibu.

"Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Ressa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya," kata Denada dalam video resmi yang diunggah di Instagram, Senin (2/2).

Baca selengkapnya: Setelah Minta Maaf, Denada Ungkap Harapan untuk Ressa Rossano