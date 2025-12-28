menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Pengakuan Insanul Fahmi, 10 Selebritas Resmi Cerai di 2025

3 Berita Artis Terheboh: Pengakuan Insanul Fahmi, 10 Selebritas Resmi Cerai di 2025

3 Berita Artis Terheboh: Pengakuan Insanul Fahmi, 10 Selebritas Resmi Cerai di 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Catatan sepanjang 2025, dunia hiburan Tanah Air diguncang deretan perceraian artis dari pasangan muda hingga idola publik.

Deretan artis berceerai sepanjang 2025, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (27/12).

Kemudian, Insanul Fahmi sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan perzinaan dan perselingkuhan.

Baca Juga:

Sementara itu, aktris Kimberly Ryder akhirnya mengaku sudah memiliki pacar atau kekasih baru. Siapa sosok pria tersebut?

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pasangan Artis yang Cerai di 2025

Deretan kabar perceraian artis silih berganti menghiasi pemberitaan, mulai dari pasangan muda hingga rumah tangga yang selama ini dikenal harmonis di mata publik.

Baca Juga:

Sepanjang tahun ini, Pengadilan Agama mencatat sejumlah nama besar yang resmi mengakhiri pernikahan mereka.

Baca selengkapnya: 10 Pasangan Artis Resmi Bercerai Tahun Ini, Nomor 4 Paling Heboh

Rangkuman 3 berita artus terheboh, pasangan artis bercerai di 2025, pengakuan insanul Fahmi setelah diperiksa, Kimberly Ryder punya pacar baru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI