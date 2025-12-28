3 Berita Artis Terheboh: Pengakuan Insanul Fahmi, 10 Selebritas Resmi Cerai di 2025

jpnn.com, JAKARTA - Catatan sepanjang 2025, dunia hiburan Tanah Air diguncang deretan perceraian artis dari pasangan muda hingga idola publik.

Deretan artis berceerai sepanjang 2025, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (27/12).

Kemudian, Insanul Fahmi sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan perzinaan dan perselingkuhan.

Sementara itu, aktris Kimberly Ryder akhirnya mengaku sudah memiliki pacar atau kekasih baru. Siapa sosok pria tersebut?

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pasangan Artis yang Cerai di 2025

Deretan kabar perceraian artis silih berganti menghiasi pemberitaan, mulai dari pasangan muda hingga rumah tangga yang selama ini dikenal harmonis di mata publik.

Sepanjang tahun ini, Pengadilan Agama mencatat sejumlah nama besar yang resmi mengakhiri pernikahan mereka.

