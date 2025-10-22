3 Berita Artis Terheboh: Penyebab Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan Diungkap, Kekasih Kecewa Berat
jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan JPNN sepanjang Selasa (21/10), diramaikan dengan kabar Ammar Zoni yang kini mendekam di Lapas Nusakambangan.
Pemindahan Ammar Zoni ke Pulau Nusakambangan ternyata bukan karena kasus peredaran narkoba di Lapas Cipinang.
Sementara itu, dokter Kamelia akhirnya mengungkap awal hubungan dirinya dengan aktor Ammar Zoni.
Kabar pemindahan Ammar Zoni ke Pulau Nusakambangan ternyata ternyata membuat kekasihnya, Kamelia terkejut.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Penyebab Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Brigjen Pol P. Mashudi menjelaskan, pemindahan Ammar Zoni dan lima tahanan lainnya dilakukan karena mereka terbukti melanggar aturan dengan ditemukannya ganja di dalam sel.
“Saat razia rutin, ditemukan satu linting ganja di kamar yang dihuni tujuh orang, salah satunya Ammar Zoni,” ujar Mashudi dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (21/10).
