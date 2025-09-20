3 Berita Artis Terheboh: Penyebab Kematian Yu Menglong Terungkap, Sule Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Yu Menglong akhirnya angkat suara soal penyebab putranya meninggal pada 11 September 2025.

Penyebab kematian Yu Menglong, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang jumat (19/9).

Sementara itu, band rock alternatif asal Inggris, Muse menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta.

Kemudian, komedian Sule mengungkap kondisi kesehatannya setelah dikabarkan sakit beberapa waktu lalu.

1. Penyebab Kematian Yu Menglong

Melalui akun resmi studio Yu Menglong, sang ibunda menegaskan bahwa putranya meninggal dunia pada 11 September 2025 akibat kecelakaan tragis.

“Putra tercinta saya, Yu Menglong, telah meninggal dunia setelah terjatuh secara tidak sengaja karena konsumsi alkohol. Dia telah meninggalkan kami selamanya,” tulisnya, dikutip pada Jumat (19/9).

