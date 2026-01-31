3 Berita Artis Terheboh: Penyelidikan Kematian Lula Dihentikan, Denada Akui Ressa Sebagai Anak
jpnn.com, JAKARTA - Sejak awal, Denada ternyata mengakui Ressa sebagai anak dan membantah tudingan penelantaran.
Pengakuan Denada soal Ressa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (30/1).
Sementara itu, polisi menghentikan penyelidikan atas kematian selebgram Lula Lahfah di apartemennya pada Jumat (23/1).
Kemudian, Kamelia kembali hadir menghadiri sidang kekasihnya, Ammar Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (29/1).
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Denada Mengakui Ressa sebagai Anaknya
Menurut Iqbal, Denada tidak pernah meragukan status Ressa sebagai anak kandungnya.
Dia menyebut hubungan ibu dan anak tersebut telah terjalin sejak lama dan tidak pernah diputus.
Baca selengkapnya: Ternyata Sejak Awal Denada Mengakui Ressa Rizky Rosano Sebagai Anaknya
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Denada akui Ressa Rizky Rosano sebagai anaknya, penyelidikan kematian Lula Lahfah dihentikan, Kamelia bawa anak Ammar Zoni
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polisi Setop Penyelidikan Meninggalnya Lula Lahfah, Kenapa?
- CCTV Merekam Sosok VA Bersama Lula Lahfah Sebelum Meninggal
- Polisi Ungkap Detik-detik Reza Arap Tiba di Apartemen Lula Lahfah
- Polisi Temukan Tabung Pink, tetapi Bukan Di Kamar Lula Lahfah
- Penyelidikan Kematian Lula Lahfah Dihentikan, Polisi Beri Penjelasan Begini
- Polisi Ungkap Fakta Soal Temuan Bercak Darah di Apartemen Lula Lahfah