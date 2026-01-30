3 Berita Artis Terheboh: Penyesalan Didi Riyadi, Chiki Fawzi Batal Jadi Petugas Haji
jpnn.com, JAKARTA - Komedian Boiyen dikabarkan melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Rully Anggi Akbar.
Gugatan cerai Boiyen, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (29/1).
Sementara itu, Chiki Fawzi batal menjadi petugas haji 2026 usai dicopot mendadak jelang keberangkatan.
Kemudian, Didi Riyadi, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya sahabat sekaligus rekan satu band, Lucky Widja.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Boiyen Gugat Cerai
Kabar tersebut sangat mengejutkan lantaran pasangan selebritas itu baru 2 bulan menikah.
Humas Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Mohammad Sholahuddin pun telah mengonfirmasi soal gugatan Boiyen..
Baca selengkapnya: Boiyen Gugat Cerai Suami Setelah 2 Bulan Nikah, Apa Alasannya?
