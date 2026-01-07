3 Berita Artis Terheboh: Perkembangan Terbaru Kasus Inara Bocor, Kuburan Band Beri Klarifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Kasus Inara Rusli kembali disorot usai Emma Waroka menyebut Polda Metro Jaya siap menggelar perkara.

Pernyataan Emma Waroka, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (6/1).

Kemudian, Kuburan Band memberi klarifikasi soal lagu berjudul Tak Diberi Tulang Lagi yang heboh di media sosial.

Sementara itu, presenter Ruben Onsu kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Emma Bocorkan Perkembangan kasus Inara Rusli

Dia menyebut laporan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi sudah siap ditindaklanjuti penyidik.

“Jadi, IR dan IF sudah akan gelar perkara atas laporannya WM,” ucapnya.

