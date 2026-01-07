menu
3 Berita Artis Terheboh: Perkembangan Terbaru Kasus Inara Bocor, Kuburan Band Beri Klarifikasi

3 Berita Artis Terheboh: Perkembangan Terbaru Kasus Inara Bocor, Kuburan Band Beri Klarifikasi
Artis Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Kasus Inara Rusli kembali disorot usai Emma Waroka menyebut Polda Metro Jaya siap menggelar perkara.

Pernyataan Emma Waroka, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (6/1).

Kemudian, Kuburan Band memberi klarifikasi soal lagu berjudul Tak Diberi Tulang Lagi yang heboh di media sosial.

Baca Juga:

Sementara itu, presenter Ruben Onsu kembali jadi perbincangan netizen di media sosial. 

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Emma Bocorkan Perkembangan kasus Inara Rusli

Dia menyebut laporan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi sudah siap ditindaklanjuti penyidik.

Baca Juga:

“Jadi, IR dan IF sudah akan gelar perkara atas laporannya WM,” ucapnya.

Baca selengkapnya: Emma Waroka Bocorkan Perkembangan Kasus Inara Rusli dan Insanul Fahmi

