3 Berita Artis Terheboh: Perkembangan Terbaru Kasus Inara Bocor, Kuburan Band Beri Klarifikasi
jpnn.com, JAKARTA - Kasus Inara Rusli kembali disorot usai Emma Waroka menyebut Polda Metro Jaya siap menggelar perkara.
Pernyataan Emma Waroka, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (6/1).
Kemudian, Kuburan Band memberi klarifikasi soal lagu berjudul Tak Diberi Tulang Lagi yang heboh di media sosial.
Sementara itu, presenter Ruben Onsu kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Emma Bocorkan Perkembangan kasus Inara Rusli
Dia menyebut laporan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi sudah siap ditindaklanjuti penyidik.
“Jadi, IR dan IF sudah akan gelar perkara atas laporannya WM,” ucapnya.
Baca selengkapnya: Emma Waroka Bocorkan Perkembangan Kasus Inara Rusli dan Insanul Fahmi
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Emma Waroka bocorkan perkembangan terbaru kasus Inara Rusli, Kuburan Band beri klarifikasi, Ruben Onsu pastikan masih hidup
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kuburan Band Beri Klarifikasi soal Lagu Tak Diberi Tulang Lagi yang Bikin Heboh
- Soal Kasus Inara Rusli, Emma Waroka Singgung Uang Damai Rp 100 Miliar
- Ruben Onsu Kembali Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya
- 3 Berita Artis Terheboh: Curhat Atalia Menjelang Putusan Cerai, Ridwan Kamil Beri Penjelasan
- Emma Waroka Bocorkan Perkembangan Kasus Inara Rusli dan Insanul Fahmi
- 3 Berita Artis Terheboh: Atalia Mantap Bercerai, Andhara Early Ucap Terima kasih