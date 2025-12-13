menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: PN Bandung Tolak Gugatan Lisa, Acha Septriasa Belum Mau Cari Pasangan

3 Berita Artis Terheboh: PN Bandung Tolak Gugatan Lisa, Acha Septriasa Belum Mau Cari Pasangan

3 Berita Artis Terheboh: PN Bandung Tolak Gugatan Lisa, Acha Septriasa Belum Mau Cari Pasangan
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Naomi Aaira resmi merilis lagu yang berjudul Belum Siap Dewasa.

Lagu Belum Siap Dewasa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (12/12).

Kemudian, Acha Septriasa mengaku dirinya belum memikirkan untuk mencari pasangan baru usai bercerai dari mantan suaminya, Vicky Kharisma.

Baca Juga:

Sementara itu, PN Bandung menolak seluruh gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan selebgram Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lagu Baru Naomi Aaira

Lagu debut tersebut menjadi perkenalannya ke pendengar sekaligus kancah musik Indonesia.

Baca Juga:

Naomi Aaira mengatakan Belum Siap Dewasa merupakan sebuah anthem jujur, dan sedikit menyebalkan, tentang betapa ribetnya menjadi orang dewasa.

Baca selengkapnya: Belum Siap Dewasa, Perkenalan yang Jujur dari Naomi Aaira

