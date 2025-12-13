3 Berita Artis Terheboh: PN Bandung Tolak Gugatan Lisa, Acha Septriasa Belum Mau Cari Pasangan
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Naomi Aaira resmi merilis lagu yang berjudul Belum Siap Dewasa.
Lagu Belum Siap Dewasa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (12/12).
Kemudian, Acha Septriasa mengaku dirinya belum memikirkan untuk mencari pasangan baru usai bercerai dari mantan suaminya, Vicky Kharisma.
Sementara itu, PN Bandung menolak seluruh gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan selebgram Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Lagu Baru Naomi Aaira
Lagu debut tersebut menjadi perkenalannya ke pendengar sekaligus kancah musik Indonesia.
Naomi Aaira mengatakan Belum Siap Dewasa merupakan sebuah anthem jujur, dan sedikit menyebalkan, tentang betapa ribetnya menjadi orang dewasa.
Baca selengkapnya: Belum Siap Dewasa, Perkenalan yang Jujur dari Naomi Aaira
