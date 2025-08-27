3 Berita Artis Terheboh: Potret Mesra Hingga Fakta Perceraian Pratama Arhan dari Azizah Salsha
jpnn.com, JAKARTA - Kabar perceraian Pratama Arhan dari Azizah Salsha, masih menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Sepanjang Selasa (26/8), dunia hiburan JPNN juga diramaikan dengan kabar perceraian mereka.
Meski sudah resmi bercerai, Pratama Arhan belum hapus potret mesranya dengan Azizah Salsha di Instagram.
Sementara itu, fakta-fakta seputar perceraian pesepakbola Pratama Arhan dan Azizah Salsha, terungkap.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Komentar Penggemar
Para penggemar menyampaikan berbagai komentar atas perpisahan pemain bola dan selebgram tersebut.
Beberapa fan mendukung langkah Pratama Arhan menceraikan Azizah Salsha. Hal tersebut disampaikan melalui kolom komentar di Instagram.
Baca selengkapnya: Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha, Begini Komentar Para Penggemar
Rangkuman 3 berita artis terheboh, komentar penggemar, potret mesra, hingga fakta-fakta perceraian Pratama Arhan dari Azizah Salsha.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Fakta Perceraian Pratama Arhan dan Azizah Salsha, Nomor 1 Mengejutkan
- Dukungan Warganet Banjiri Medsos Pratama Arhan Seusai Kabar Cerai Terungkap
- 3 Berita Artis Terheboh: Setelah Dua Kali Sidang, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Resmi Cerai
- Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha, Begini Komentar Para Penggemar
- Pratama Arhan Resmi Menduda, Potret Mesra dengan Azizah Salsha Jadi Sorotan
- 2 Tahun Menikah, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Akhirnya Bercerai