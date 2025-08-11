3 Berita Artis Terheboh: Produk Skincare Doktif Dilarang Edar, Lisa Tuntut Transpransi
jpnn.com, JAKARTA - BPOM hentikan edar empat skincare Amira Aesthetic Clinic milik “doktif”. Alasannya bikin kaget.
Produk skincare milik doktif dilarang edar, menjadi salah satu berita terheboh di JPNN sepanjang Minggu (10/8).
Sementara itu, mertua Pratama Arhan buka suara soal hilangnya foto pernikahan putrinya dari akun Instagram sang pesepakbola.
Kemudian, Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Butarbutar memastikan proses tes DNA yang ditangani di bawah naungan Bareskrim Polri berjalan lancar.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. BPOM Cabut Izin Edar Produk Skincare Milik Doktif
Pencabutan dilakukan karena ditemukan kandungan produk tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan maupun data pendaftaran.
Keputusan tersebut diumumkan BPOM melalui unggahan di akun Instagram resmi @bpom_ri, Kamis (7/8).
Baca selengkapnya: BPOM Cabut Izin Edar 4 Produk Skincare Milik Doktif, Alasannya Bikin Kaget
Rangkuman 3 berita artis terheboh, skincare milik Doktif dilarang edar, Lisa Mariana tuntut transparansi tes DNA, foto pernikahan Arhan-Zize hilang dari medsos.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Respons Doktif Seusai Izin Edar Produk Skincare Miliknya Dicabut BPOM
- Ridwan Kamil dan Anak Lisa Mariana Jalani Tes DNA, Kapan Hasilnya Dirilis?
- Lisa Mariana Tuntut Transparansi Tes DNA, Pihak Ridwan Kamil Merespons Begini
- Izin Edar Skincare Milik Doktif Dicabut BPOM, Karma atau Kelalaian?
- BPOM Cabut Izin Edar 4 Produk Skincare Milik Doktif, Alasannya Bikin Kaget
- 3 Berita Artis Terheboh: Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular, Ridwan Kamil Akan Ikuti Proses Hukum