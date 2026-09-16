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3 Berita Artis Terheboh: Profil Amanda Rigby Disorot, Maudy Menuai Kritik Netizen

3 Berita Artis Terheboh: Profil Amanda Rigby Disorot, Maudy Menuai Kritik Netizen
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Maudy Ayunda saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nama Amanda Rigby tengah menjadi perbincangan netizen di media sosial. Sebab, dia dikabarkan segera menikah dengan Andre Taulany.

Profil Amanda Rigby yang jadi sorotan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (15/9).

Sementara itu, ada rekomendasi film Korea yang penuh aksi dengan serangan zombie dan cerita yang bikin deg-degan penonton.

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Kemudian, Maudy Ayunda tengah menjadi sorotan setelah konten miliknya di YouTube soal mindfulness kembali ramai diperbincangkan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Profil Amanda Rigby Disorot

Amanda Rigby bukan nama baru di industri hiburan Tanah Air. Pemilik nama lengkap Amanda Lintang Larasati Rigby itu lahir di Jakarta pada 6 Januari 1992.

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Dia dikenal sebagai aktris, presenter, dan model. Dia mulai aktif di dunia hiburan sejak usia muda dan namanya mulai dikenal setelah membintangi sitkom Kejar Tayang sebagai Lea Michelle pada 2009-2010.

Baca selengkapnya: Profil Amanda Rigby, Aktris yang Dikabarkan Jadi Calon Istri Andre Taulany

Rangkuman 3 berita artis terheboh, profil Amanda Rigby disorot, rekomendasi film zombie Korea, Maudy Ayunda menuai kritik netizean.

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