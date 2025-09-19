menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Provokator Penjarahan Rumah Uya Diburu, Nikita Mirzani Mengamuk

3 Berita Artis Terheboh: Provokator Penjarahan Rumah Uya Diburu, Nikita Mirzani Mengamuk

3 Berita Artis Terheboh: Provokator Penjarahan Rumah Uya Diburu, Nikita Mirzani Mengamuk
Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (31/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nikita Mirzani mengamuk saat sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Aksi Nikita Mirzani yang mengamuk di pengadilan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (18/9).

Kemudian, provokator lain dalam aksi penjarahan rumah Uya Kuya terus diburu oleh Polres Metro Jakarta Timur.

Sementara itu, keluarga Vika Kolesnaya, istri Billy Syahputra tak sabar bertemu dengan cucu.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nikita Mirzani Mengamuk di Pengadilan

Keributan terjadi karena tersulut tindakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyela kuasa hukum Nikita Mirzani, saat mengajukan pertanyaan kepada saksi bernama Fitria.

Semula, kuasa hukum Nikita Mirzani menanyakan soal pengalaman Fitria ketika menggunakan produk perawatan kulit milik Reza Gladys.

Baca selengkapnya: Nikita Mirzani Mengamuk di Ruang Sidang, Cekcok dengan JPU

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Nikita Mirzani mengamuk, polisi buru provokator penjarahan rumah Uya Kuya, nenek Vika tak sabar menanti kelahiran anak Billy.

