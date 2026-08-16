3 Berita Artis Terheboh: Putri Andriani Juficha Meninggal, Konon Putri Anne Pindah Agama
jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Putri Anne, mantan istri aktor Arya Saloka. Dia dikabarkan pindah agama.
Kabar Putri Anne pindah agama, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang
Sementara itu, Runner-Up Miss Grand Indonesia 2025 Putri Andriani Juficha meninggal dunia, Sabtu (15/8).
Kemudian, Purana resmi mengumumkan inisiatif kebudayaan peringatan ulang tahun ke-17 bertajuk 'Purana 17: Renjana Perca'
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Konon Putri Anne Pilih Pindah Agama
Dalam unggahan yang beredar di media sosial, Putri Anne menjawab sejumlah pertanyaan dari warganet.
Salah satunya berkaitan dengan penampilannya yang kini tidak lagi mengenakan hijab.
Baca selengkapnya: Konon Putri Anne Pilih Pindah Agama Setelah Cerai dari Arya Saloka
Rangkuman 3 berita artis terheboh, konon Putri Anne pindah agama, Putri Andriani Juficha meninggal, Purana 17 melibatkan 12 seniman.
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