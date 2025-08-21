menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Putri Lisa Mariana Bukan Anak Ridwan Kamil, Nunung Ketakutan

3 Berita Artis Terheboh: Putri Lisa Mariana Bukan Anak Ridwan Kamil, Nunung Ketakutan

3 Berita Artis Terheboh: Putri Lisa Mariana Bukan Anak Ridwan Kamil, Nunung Ketakutan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Foto kombo - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Lisa Mariana (kanan) saat keduanya hadir secara terpisah untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim Polri telah mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, serta putrinya berinisial CA.

Keterangan polisi terkait hasil tes DNA anak Lisa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (20/8).

Sementara itu, hasil tes DNA menyatakan bahwa putri Lisa Mariana, CA bukanlah anak kandung dari Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Kemudian, komedian Nunung sempat tak keluar kamar seusai mendengar kabar kepergian rekan seprofesinya, Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Hasil Tes DNA Tidak Cocok

Hasilnya, Ridwan Kamil dinyatakan tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik dengan putri Lisa Mariana.

Baca Juga:

Hal tersebut membuktikan bahwa putri Lisa Mariana, CA bukan anak biologis dari Ridwan Kamil.

Baca selengkapnya: Hasil Tes DNA Diumumkan, Putri Lisa Mariana Bukan Anak Biologis Ridwan Kamil

Rangkuman 3 berita artis terheboh, hasil tes DNA putri Lisa Mariana tidak identik, Ridwan Kamil langsung merespons, Nunung ketakutan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI