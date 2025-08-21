3 Berita Artis Terheboh: Putri Lisa Mariana Bukan Anak Ridwan Kamil, Nunung Ketakutan

jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim Polri telah mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, serta putrinya berinisial CA.

Keterangan polisi terkait hasil tes DNA anak Lisa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (20/8).

Sementara itu, hasil tes DNA menyatakan bahwa putri Lisa Mariana, CA bukanlah anak kandung dari Ridwan Kamil.

Kemudian, komedian Nunung sempat tak keluar kamar seusai mendengar kabar kepergian rekan seprofesinya, Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Hasil Tes DNA Tidak Cocok

Hasilnya, Ridwan Kamil dinyatakan tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik dengan putri Lisa Mariana.

Baca Juga: Kasus Lisa Mariana VS Ridwan Kamil Memasuki Babak Baru

Hal tersebut membuktikan bahwa putri Lisa Mariana, CA bukan anak biologis dari Ridwan Kamil.

Baca selengkapnya: Hasil Tes DNA Diumumkan, Putri Lisa Mariana Bukan Anak Biologis Ridwan Kamil