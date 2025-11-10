menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Bantu Pengobatan Fahmi Bo, Istri Onadio Ungkap Kerinduan

3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Bantu Pengobatan Fahmi Bo, Istri Onadio Ungkap Kerinduan

3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Bantu Pengobatan Fahmi Bo, Istri Onadio Ungkap Kerinduan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Onadio Leonardo dan Beby Prisillia. Foto: Instagram/onadioleonaro_official

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo mengungkapkan bahwa seluruh biaya perawatannya di rumah sakit ditanggung oleh Raffi Ahmad.

Bantuan Raffi Ahmad untuk Fahmi Bo, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (9/11).

Sementara itu, selebgram Beby Prisillia mengungkap kerinduan terhadap suaminya, Onadio Leonardo.

Baca Juga:

Kemudian, dokter Kamelia mengaku makin sulit berkomunikasi sejak kekasihnya, Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Raffi Bantu Pengobatan Fahmi Bo

Dia mengungkapkan bahwa seluruh biaya perawatannya di rumah sakit ditanggung oleh Raffi Ahmad.

Baca Juga:

Tidak sekadar menanggung biaya Fahmi Bo di rumah sakit, suami Nagita Slavina tersebut juga memberikan tempat ternyaman untuk perawatan.

Baca selengkapnya: Terungkap, Raffi Ahmad Bantu Biaya Fahmi Bo Selama di Rumah Sakit

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Raffi Ahmad bantu biaya pengobatan Fahmi Bo, istri Onadio Leonardo ungkap kerinduan, kekasih Ammar Zoni kesulitan komunika

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI