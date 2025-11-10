3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Bantu Pengobatan Fahmi Bo, Istri Onadio Ungkap Kerinduan
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo mengungkapkan bahwa seluruh biaya perawatannya di rumah sakit ditanggung oleh Raffi Ahmad.
Bantuan Raffi Ahmad untuk Fahmi Bo, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (9/11).
Sementara itu, selebgram Beby Prisillia mengungkap kerinduan terhadap suaminya, Onadio Leonardo.
Kemudian, dokter Kamelia mengaku makin sulit berkomunikasi sejak kekasihnya, Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Raffi Bantu Pengobatan Fahmi Bo
Tidak sekadar menanggung biaya Fahmi Bo di rumah sakit, suami Nagita Slavina tersebut juga memberikan tempat ternyaman untuk perawatan.
Baca selengkapnya: Terungkap, Raffi Ahmad Bantu Biaya Fahmi Bo Selama di Rumah Sakit
