3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Berdoa, Uya Kuya Maafkan Penjarah
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Anggota DPR Uya Kuya memaafkan wanita tukang parkir pelaku penjarah rumahnya.
Sikap memaafkan Uya Kuya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (4/9).
Kemudian, Raffi Ahmad mendatangi kediaman rumah mendiang Affan Kurniawan di kawasan Jakarta Pusat.
Sementara itu, Ivan Gunawan mengaku bahagia melihat Ruben Onsu akhirnya bisa menjalani ibadah umrah.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Uya Kuya Maafkan Penjarah di Rumahnya
Uya Kuya menyatakan telah mengikhlaskan peristiwa penjarahan yang menimpa kediaman dan keluarganya.
Dia memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap perempuan tersebut, melainkan menempuh jalur keadilan restoratif.
Baca selengkapnya: Uya Kuya Maafkan Wanita Tukang Parkir Penjarah Rumahnya
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Uya Kuya maafkan ibu-ibu penjarah, Raffi Ahmad berdoa, Ivan Gunawan doakan Ruben Onsu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mertua Ada di Rumah Saat Penjarahan Terjadi, Uya Kuya Kini Fokus Urus Mental Keluarga
- Cerita Uya Kuya Pasrah saat Kediamannya Dijarah, Anak-Anak Menangis
- Uya Kuya Ungkap Kabar Terkini Soal Kucing di Rumahnya
- Raffi Ahmad Bertandang ke Kediaman Mendiang Affan Kurniawan, Lalu Berdoa
- Dialog Warga saat Penjarahan Rumah Uya Kuya: Kamu Bayar Pajak, kan? Ambil Saja
- Ruben Onsu Akhirnya Jalani Umrah, Begini Reaksi Ivan Gunawan