3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Beri Klarifikasi, Polda Metro Jaya Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait pelaksanaan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026.

Permohonan maaf Polda Metro Jaya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (1/11).

Kemudian, Raffi Ahmad buka suara dan meminta maaf usai kehadirannya di deklarasi mahasiswa menuai polemik.

Sementara itu, Sarwendah mengaku tak menerima biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sejak Januari 2026.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Polda Metro Jaya Minta Maaf

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya di depan Pos Polisi (Pospol) Thamrin, kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Kamis (29/10).

“Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan, kami terima dengan lapang dada untuk menjadi evaluasi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Sabtu (31/10).

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