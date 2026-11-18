jpnn.com, JAKARTA - Desta Mahendra mengaku pertanyaan putrinya soal halal atau haram nafkah menjadi alasan donasikan honor KKP.

Raffi Ahmad menanggapi soal desakan masyarakat untuk dirinya mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda.

Penyanyi Bernadya mengungkap fakta unik tentang album versi deluxe Semoga Hanya di Mimpi (Pagi Setelahnya).

Baca Juga: Bernadya Libatkan Eross Candra Hingga Pongki Barata demi Pagi Setelahnya

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Momen Anak Desta Bertanya Honor Sang Ayah

Menurut Desta, pertanyaan putri Desta Mahendra mengenai halal atau haramnya nafkah keluarga.

Pertanyaan itu mencuat setelah heboh pembayaran proyek KKP bersama The Dudas Minus One yang mencapai Rp 14,7 miliar.

Baca selengkapnya: Desta Ungkap Momen Anaknya Mempertanyakan Honor Proyek KKP, Halal atau Haram?

2. Raffi Didesak Mundur

Menurutnya, desakan untuk mundur kerap didengar tatkala muncul sebuah persoalan yang menyeret namanya.