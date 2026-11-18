3 Berita Artis Terheboh: Raffi Diminta Mundur, Anak Desta Pertanyakan Honor Sang Ayah
jpnn.com, JAKARTA - Desta Mahendra mengaku pertanyaan putrinya soal halal atau haram nafkah menjadi alasan donasikan honor KKP.
Raffi Ahmad menanggapi soal desakan masyarakat untuk dirinya mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda.
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Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Momen Anak Desta Bertanya Honor Sang Ayah
Menurut Desta, pertanyaan putri Desta Mahendra mengenai halal atau haramnya nafkah keluarga.
Pertanyaan itu mencuat setelah heboh pembayaran proyek KKP bersama The Dudas Minus One yang mencapai Rp 14,7 miliar.
Baca selengkapnya: Desta Ungkap Momen Anaknya Mempertanyakan Honor Proyek KKP, Halal atau Haram?
2. Raffi Didesak Mundur
Menurutnya, desakan untuk mundur kerap didengar tatkala muncul sebuah persoalan yang menyeret namanya.
Rangkuman 3 berita artis terheboh, anak Desta pertanyakan honor ayahnya, Raffi Ahmad didesak mundur dari Utusan Khusus Presiden, Bernadsya bicara lagu baru
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