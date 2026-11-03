3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ingatkan Bahaya Fitnah, Amy Qanita Tulis Kata-Kata Ini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Raffi Ahmad menanggapi kritik mahasiswa seusai polemik kehadirannya di Deklarasi Sumpah Pemuda 2026.

Tanggapan Raffi soal kritikan mahasiswa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (2/11).

Kemudian, sosok Dimas Supartono selama ini dikenal di industri musik sebagai seorang produser, sekaligus putra almarhum musisi Tono Supartono.

Sementara itu, di tengah gelombang kritik dan komentar pedas terhadap Raffi Ahmad, sang ibunda, Amy Qanita buka suara.

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1. Raffi Ingatkan Bahaya Fitnah

Melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Raffi menegaskan bahwa dirinya menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi.

Suami Nagita Slavina itu bahkan, menilai suara mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus didengar. Dia juga mengaku tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan yang ditujukan kepadanya.

Baca selengkapnya: Menanggapi Kritik Mahasiswa, Raffi Ahmad Ingatkan Bahaya Fitnah