3 Berita Artis Terheboh: Raffi Siapkan Rp 15 Miliar, The Dudas Minus One Minta Maaf
jpnn.com, JAKARTA - The Dudas Minus One menyampaikan permintaan maaf terkait anggaran jasa publikasi di Natuna dari KKP.
Permintaan maaf The Dudas Minus One, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (16/11).
Sementara itu, The Dudas Minus One sepakat mengalihkan dana Rp15 miliar dari kerja sama KKP untuk bantuan kemanusiaan.
Kemudian, utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf terkait kerja sama The Dudas Minus One.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. The Dudas Minus One Minta Maaf
Musisi Ariel NOAH mewakili The Dudas Minus One menyampaikan permintaan secara langsung terkait persoalan tersebut.
"The Dudas Minus One ada di sini untuk menyampaikan permintaan maaf atas keresahan yang terjadi di publik terkait dengan pekerjaan yang menggunakan dana publik untuk kegiatan yang melibatkan jasa kami sebagai pekerja seni," ujar Ariel di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin (16/11).
Baca selengkapnya: The Dudas Minus One Pilih Salurkan Honor untuk Kemanusiaan
Rangkuman 3 berita artis terheboh, The Dudas Minus One minta maaf, Raffi Ahmad siapkan Rp 15 miliar. alasan dana endorse KKP didonasikan.
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