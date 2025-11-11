3 Berita Artis Terheboh: Raffi Tak Bertemu Ammar Zoni, Hamish Daud Bakal Absen di Sidang Cerai
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Raffi Ahmad mengaku tidak sempat bertemu Ammar Zoni, saat dia berkunjung ke kawasan Nusakambangan beberapa hari lalu.
Raffi batal bertemu Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (10/11).
Kemudian, kuasa hukum Hamish Daud memastikan bahwa kliennya tidak akan hadir dalam sidang cerainya dengan Raisa.
Sementara itu, aktor Jefri Nichol digosipkan putus hubungan asmara dari kekasihnya, Ameera Khan.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Raffi Batal Bertemu Ammar Zoni
Saat datang ke sana, dia mengaku tidak sempat bertemu dengan Ammar Zoni.
"Enggak sempat," kata Raffi Ahmad dalam tayangan FYP di Trans7 baru-baru ini.
Baca selengkapnya: Tidak Bertemu Ammar Zoni di Nusakambangan, Raffi Ahmad Ungkap Penyebabnya
