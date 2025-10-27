3 Berita Artis Terheboh: Raisa Buka Suara soal Perceraian,Amanda Manopo Ungkap Sikap kepada Suami
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan sselebritas Raisa dan Hamish Daud akhirnya memberi pernyataan resmi terkait proses perceraian.
Pernyataan Raisa dan Hamish, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (26/10).
Kemudian, Amanda Manopo mengaku tidak mau melarang suaminya, Kenny Austin untuk terus berkarier di dunia hiburan.
Sementara itu, dokter Kamelia memberi tanggapan soal kabar dirinya segera menikah dengan Ammar Zoni.
Pemgin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Penjelasan Raisa soal Gugatan Cerai
Pasangan selebritas itu mengaku sudah mempertimbangkan secara matang sebelum akhirnya sepakat berpisah.
"Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang, kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing. Keputusan ini kami ambil bersama, dan telah cukup lama kami proses dalam ruang pribadi kami masing-masing, sebelum akhirnya berita ini sampai ke kalian," ungkap Raisa melalui akun miliknya di Instagram, Minggu (26/10).
Baca selengkapnya: Pernyataan Resmi Raisa dan Hamish Daud Terkait Proses Perceraian
