3 Berita Artis Terheboh: Raisa dan Hamish Daud Kompak Absen, Ruben Onsu Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, buka suara soal isu tunggakan cicilan mobil yang membuat debt collector datang ke rumah Sarwendah.

Tunggakan cicilan mobil Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (18/11).

Penyanyi Raisa dan suaminya, Hamish Daud kompak tak hadir dalam sidang lanjutan perceraiannya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Sidang perdana perceraian selebritas TikTok Na Daehoon dan istrinya, Julia Prastini atau Jule, digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tunggakan Cicilan Mobil Ruben

Dia menuturkan, tidak ada keterlambatan fatal seperti yang ramai diberitakan.

Keterlambatan yang terjadi sangat singkat dan tak seharusnya langsung memicu penagihan.

