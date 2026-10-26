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3 Berita Artis Terheboh: Rambut Mahalini Rontok, Maseta Bicara soal Cinta

3 Berita Artis Terheboh: Rambut Mahalini Rontok, Maseta Bicara soal Cinta
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Penyanyi Mahalini di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, baru baru ini. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru yang berjudul Datang Akan Pergi siap menghibur pencinta film horor Indonesia. 

Penayangan film Datang Akan Pergi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (25/10).

Kemudian, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jakarta Timur, Maseta, baru saja merilis mini album berjudul Sayang.

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Sementara itu, penyanyi Mahalini belum lama ini membagikan cerita mengenai kondisi dan masalah rambutnya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sinopsis Film Datang Akan Pergi: Senang-senang Berubah Bencana

Setelah tragedi hilangnya adik yang menghancurkan keluarganya, Bara hidup dalam rasa bersalah.

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Saat merayakan perpisahan sekolah ke hutan bersama para sahabat, mereka bertemu sekelompok orang yang sedang melakukan ritual.

Baca selengkapnya: Sinopsis Film Datang Akan Pergi: Senang-senang Berubah Bencana

Rangkuman 3 berita artis terheboh, sinopsis film Datang Akan Pergi: Senang-senang Berubah Bencana, Maseta bicara jatuh cinta, cerita Mahalini soal rambut rontok

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