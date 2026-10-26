3 Berita Artis Terheboh: Rambut Mahalini Rontok, Maseta Bicara soal Cinta
jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru yang berjudul Datang Akan Pergi siap menghibur pencinta film horor Indonesia.
Penayangan film Datang Akan Pergi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (25/10).
Kemudian, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jakarta Timur, Maseta, baru saja merilis mini album berjudul Sayang.
Sementara itu, penyanyi Mahalini belum lama ini membagikan cerita mengenai kondisi dan masalah rambutnya.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Sinopsis Film Datang Akan Pergi: Senang-senang Berubah Bencana
Setelah tragedi hilangnya adik yang menghancurkan keluarganya, Bara hidup dalam rasa bersalah.
Saat merayakan perpisahan sekolah ke hutan bersama para sahabat, mereka bertemu sekelompok orang yang sedang melakukan ritual.
Baca selengkapnya: Sinopsis Film Datang Akan Pergi: Senang-senang Berubah Bencana
Rangkuman 3 berita artis terheboh, sinopsis film Datang Akan Pergi: Senang-senang Berubah Bencana, Maseta bicara jatuh cinta, cerita Mahalini soal rambut rontok
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