3 Berita Artis Terheboh: Rano Bicara soal Penggunaan AI, Vino Berkorban demi Film
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Vino G Bastian mengungkap proses dirinya mendalami karakter dalam film Ayah, Aku Mau Cerita.
Proses Vino mendalami karakter film, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (16/8).
Sementara itu, aktris Irish Bella mengaku sempat mengalami perubahan emosi di trimester pertama kehamilannya.
Kemudian, Rano Karno kembali menghadirkan gagasan cerita melalui Rimba Raya, serial yang mengangkat kisah petualangan dan kehidupan alam.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Pengorbanan Vino G bastian
Dia berperan sebagai Andi Budiman, sosok ayah sederhana yang hidup bersama keluarganya di Desa Banaran.
Kehidupannya berubah ketika putrinya terlibat dalam sebuah peristiwa yang membuat keluarga harus menghadapi masalah. Demi peran tersebut, Vino G Bastian harus menaikkan berat badan lebih dari 5 kilogram untuk menyesuaikan penampilan.
Baca selengkapnya: Pengorbanan Vino G Bastian Demi Ayah, Aku Mau Cerita
Rangkuman 3 berita artis terheboh, penorbanisan Vino G Bastian, cerita Irish Bella soal kehamilan, Rano Karno bicara soal pengun
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