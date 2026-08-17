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3 Berita Artis Terheboh: Rano Bicara soal Penggunaan AI, Vino Berkorban demi Film

3 Berita Artis Terheboh: Rano Bicara soal Penggunaan AI, Vino Berkorban demi Film
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Vino G Bastian. Foto dok Jawa Pos/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Vino G Bastian mengungkap proses dirinya mendalami karakter dalam film Ayah, Aku Mau Cerita.

Proses Vino mendalami karakter film, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (16/8).

Sementara itu, aktris Irish Bella mengaku sempat mengalami perubahan emosi di trimester pertama kehamilannya.

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Kemudian, Rano Karno kembali menghadirkan gagasan cerita melalui Rimba Raya, serial yang mengangkat kisah petualangan dan kehidupan alam.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pengorbanan Vino G bastian

Dia berperan sebagai Andi Budiman, sosok ayah sederhana yang hidup bersama keluarganya di Desa Banaran.

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Kehidupannya berubah ketika putrinya terlibat dalam sebuah peristiwa yang membuat keluarga harus menghadapi masalah. Demi peran tersebut, Vino G Bastian harus menaikkan berat badan lebih dari 5 kilogram untuk menyesuaikan penampilan.

Baca selengkapnya: Pengorbanan Vino G Bastian Demi Ayah, Aku Mau Cerita

Rangkuman 3 berita artis terheboh, penorbanisan Vino G Bastian, cerita Irish Bella soal kehamilan, Rano Karno bicara soal pengun

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