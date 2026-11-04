3 Berita Artis Terheboh: RANS Carnival Batal Digelar di Tasikmalaya, Zaskia Sampaikan Pesan Haru

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Zaskia Sungkar mengungkapkan kerinduan dan doa menyentuh untuk sahabatnya, Raffi Ahmad.

Doa dan pesan menyentuh Zaskia untuk Raffi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (3/11).

Sementara itu, RANS Carnival dan Cipungland batal digelar di Plaza Asia Tasikmalaya.

Baca Juga: RANS Carnival dan Cipungland Batal Digelar di Tasikmalaya

Kemudian, Ashanty memberikan wejangan untuk putranya, Azriel Hermansyah, dalam hal memperlakukan pasangan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pesan Menyenyuh Zaskia Sungkar

Dalam unggahannya, Zaskia mengaku merindukan kebersamaan mereka dan berharap Raffi kembali menemukan kebahagiaan seperti dahulu.

Melalui Instagram pribadinya, Zaskia membagikan foto bersama Raffi. Dia menyertakan doa agar sahabatnya tersebut selalu mendapat perlindungan Allah SWT, terutama ketika menghadapi berbagai kesulitan.

Baca selengkapnya: Pesan Menyentuh Zaskia Sungkar untuk Raffi Ahmad Bikin Haru