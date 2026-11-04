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3 Berita Artis Terheboh: RANS Carnival Batal Digelar di Tasikmalaya, Zaskia Sampaikan Pesan Haru

3 Berita Artis Terheboh: RANS Carnival Batal Digelar di Tasikmalaya, Zaskia Sampaikan Pesan Haru
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Zaskia Sungkar. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Zaskia Sungkar mengungkapkan kerinduan dan doa menyentuh untuk sahabatnya, Raffi Ahmad.

Doa dan pesan menyentuh Zaskia untuk Raffi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (3/11).

Sementara itu, RANS Carnival dan Cipungland batal digelar di Plaza Asia Tasikmalaya. 

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Kemudian, Ashanty memberikan wejangan untuk putranya, Azriel Hermansyah, dalam hal memperlakukan pasangan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut: 

1. Pesan Menyenyuh Zaskia Sungkar

Dalam unggahannya, Zaskia mengaku merindukan kebersamaan mereka dan berharap Raffi kembali menemukan kebahagiaan seperti dahulu.

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Melalui Instagram pribadinya, Zaskia membagikan foto bersama Raffi. Dia menyertakan doa agar sahabatnya tersebut selalu mendapat perlindungan Allah SWT, terutama ketika menghadapi berbagai kesulitan.

Baca selengkapnya: Pesan Menyentuh Zaskia Sungkar untuk Raffi Ahmad Bikin Haru

Rangkuman 3 berita artis terheboh, pesan menyentuh Zaskia Sungkar, RANS Carnival batal digelar di Tasikmalaya, Azriel Hermansyah dilarang terapkan split bill.

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