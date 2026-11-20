3 Berita Artis Terheboh: Respons Ariel soal Bayaran Proyek KKP, Tengku Dewi Didekati Vicky
jpnn.com, JAKARTA - DJ sekaligus music selector yang berbasis di Banda Aceh, Jal Brahim, merilis single terbaru yang berjudul Meucawo.
Single baru Jal Brahim, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (19/11).
Kemudian, musisi Ariel NOAH yang tergabung di The Dudas Minus One tengah menjadi sorotan publik.
Sementara itu, Tengku Dewi memberi klarifikasi soal kabar dirinya sering didekati oleh Vicky Prasetyo.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Jal Brahim Rilis Meucawo
Dirilis melalui Bahasa Ibu Records, lagu tersebut sudah tersedia di berbagai platform musik digital mulai 18 November 2026.
Aktif di kancah musik electronic sejak 2020, Jal Brahim berkarya memadukan nuansa lokal dengan berbagai genre electronic global.
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Rangkuman 3 berita artis terheboh, Jel Brahim rilis Meucawo, jawaban Ariel NOAH soal honornya dari proyek KKP, Tengku Dewi didekati Vicky Prasetyo.
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