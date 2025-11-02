menu
3 Berita Artis Terheboh: Respons Habib Ja'far soal Penangkapan Onadio, Netizen Penasaran

3 Berita Artis Terheboh: Respons Habib Ja'far soal Penangkapan Onadio, Netizen Penasaran

3 Berita Artis Terheboh: Respons Habib Ja'far soal Penangkapan Onadio, Netizen Penasaran
Suasana area konser BLACKPINK di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu (1/11). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Habib Husein bin Ja'far Al Hadar alias Habib Ja'far akhirnya memberi tanggapan soal sahabatnya, Onadio Leonardo yang ditangkap karena narkoba.

Respons Habis Husein soal penangkapan Onadio Leonardo, menjadi salah satu berita terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (1/11.

Kemudian, konser BLACKPINK bertajuk Deadline di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, diguyur hujan deras.

Baca Juga:

Sementara itu, pasangan selebritas Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa tengah di ambang perceraian.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Respons Habib Jafar soal Penangkapan Onad

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan kekecewaan sekaligus keprihatinan kepada Onad.

Baca Juga:

"Membaca kabar tentang Onad, gue kaget, kecewa, sedih dan prihatin. Onad adalah saudara gue sebagai sesama manusia, meski kami berbeda dalam agama. Justru dengan modal itu, kami selama ini berjuang bersama untuk toleransi di Indonesia," ungkap Habib Ja'far.

Baca selengkapnya: Respons Habib Ja'far Soal Penangkapan Onadio Leonardo

Rangkuman 3 berita artis terheboh, respons Habib Ja'fa soal penangkapan Onadio Leonardo, konser Blackpink diguyur hujan, netizen penasaran Deddy Corbuzier cerai

