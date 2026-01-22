3 Berita Artis Terheboh: Respons Sule, Brooklyn Bongkar Konflik Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Brooklyn Beckham akhirnya buka suara soal konflik keluarga dan menegaskan tak ingin lagi dikendalikan orang tuanya.

Konflik keluarga Brooklyn Beckham, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (21/1).

Sementara itu, pasangan El Rumi dan Syifa Hadju akan menggelar prosesi lamaran dan disiarkan langsung di televisi pada Kamis (22/1).

Baca Juga: Brooklyn Beckham Sempat Risih dengan Fangirl di Kampusnya

Kemudian, Sule akhirnya memberi tanggapan soal langkah Teddy Pardiyana yang mengajukan permohonan kontensius ke Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Brooklyn Beckham Bongkar Konflik Keluarga

Dia secara tegas menyatakan tidak ingin lagi dikendalikan oleh orang tuanya setelah bertahun-tahun memilih diam.

"Orang tua saya dan tim mereka terus menghubungi pers, sehingga saya tidak punya pilihan selain berbicara sendiri dan mengatakan yang sebenarnya tentang sebagian kebohongan yang telah dipublikasikan,” ujar Brooklyn, dikutip dari The Hollywood Reporter, Selasa (20/1).

Baca selengkapnya: Bongkar Konflik Keluarga, Brooklyn Beckham Tolak Berdamai dengan Orang Tua