menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Ressa Pengin Bertemu Denada, Nia Jawab Isu Cerai

3 Berita Artis Terheboh: Ressa Pengin Bertemu Denada, Nia Jawab Isu Cerai

3 Berita Artis Terheboh: Ressa Pengin Bertemu Denada, Nia Jawab Isu Cerai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Surprise ulang tahun Nia Ramadhani. Foto: Instagram/ardibakrie

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nia Ramadhani akhirnya buka suara mengenai gosip yang menerpa rumah tangganya dengan Ardi Bakrie.

Pernyataan Nia Ramadhani, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (7/2).

Sementara itu, tiket konser My Chemical Romance di Jakarta akan dijual mulai kemarin Sabtu.

Baca Juga:

Kemudian, Ressa Rossano memberi tanggapan setelah diakui Denada sebagai anak kandung.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nia Jawab soal Gosip Cerai

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, rumah tangga mereka dikabarkan berada di ujung tanduk.

Baca Juga:

Nia Ramadhani dirumorkan bercerai dengan Ardi Bakrie. Bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu akhirnya memilih untuk memberikan klarifikasi mengenai gosip tersebut.

Baca selengkapnya: Diisukan Bercerai, Nia Ramadhani Beri Klarifikasi Begini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, pernyataan Nia Ramadhani soal gosip cerai, tiket konser My Chemical Romance, Ressa Rizky Rossano pengin bertemu Denada

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI