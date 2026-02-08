3 Berita Artis Terheboh: Ressa Pengin Bertemu Denada, Nia Jawab Isu Cerai

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nia Ramadhani akhirnya buka suara mengenai gosip yang menerpa rumah tangganya dengan Ardi Bakrie.

Pernyataan Nia Ramadhani, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (7/2).

Sementara itu, tiket konser My Chemical Romance di Jakarta akan dijual mulai kemarin Sabtu.

Kemudian, Ressa Rossano memberi tanggapan setelah diakui Denada sebagai anak kandung.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nia Jawab soal Gosip Cerai

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, rumah tangga mereka dikabarkan berada di ujung tanduk.

Nia Ramadhani dirumorkan bercerai dengan Ardi Bakrie. Bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu akhirnya memilih untuk memberikan klarifikasi mengenai gosip tersebut.

