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3 Berita Artis Terheboh: Revaldo Kembali Terjerat Narkoba, Ruben Minta Didamping John LBF

3 Berita Artis Terheboh: Revaldo Kembali Terjerat Narkoba, Ruben Minta Didamping John LBF
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Aktor Revaldo. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Artis Revaldo Fifaldi kembali berurusan dengan hukum terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Penangkapan Revaldo terkait kasus narkoba, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (25/8).

Sementara itu, Aura Kasih mengungkap kekasihnya adalah seorang pengusaha yang mendukungnya berbisnis..

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Kemudian, Ruben Onsu dikabarkan akan segera diperiksa polisi terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Revaldo Kembali Ditangkap karena Kasus Narkoba

Polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisap saat penangkapan tersebut.

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Aktor yang populer lewat berbagai peran di layar kaca ini diringkus oleh jajaran kepolisian pada Senin (24/8/2026) malam setelah polisi melakukan penyelidikan mendalam atas informasi yang beredar.

Baca selengkapnya: Artis Revaldo Kembali Diringkus Polisi Terkait Kasus Narkoba, Ini Keempat Kalinya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Revaldo ditangkap lagi. Aura Kasih dipacari pengusaha, Ruben Onsu minta didampingi John LBF

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