3 Berita Artis Terheboh: Revaldo Kembali Terjerat Narkoba, Ruben Minta Didamping John LBF

jpnn.com, JAKARTA - Artis Revaldo Fifaldi kembali berurusan dengan hukum terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Penangkapan Revaldo terkait kasus narkoba, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (25/8).

Sementara itu, Aura Kasih mengungkap kekasihnya adalah seorang pengusaha yang mendukungnya berbisnis..

Kemudian, Ruben Onsu dikabarkan akan segera diperiksa polisi terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Revaldo Kembali Ditangkap karena Kasus Narkoba

Polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisap saat penangkapan tersebut.

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Aktor yang populer lewat berbagai peran di layar kaca ini diringkus oleh jajaran kepolisian pada Senin (24/8/2026) malam setelah polisi melakukan penyelidikan mendalam atas informasi yang beredar.

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