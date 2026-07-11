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3 Berita Artis Terheboh: Richa Saksikan Film Terakhir Gary Iskak, Barasuara Bicara Keikhlasan

3 Berita Artis Terheboh: Richa Saksikan Film Terakhir Gary Iskak, Barasuara Bicara Keikhlasan
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Mendiang Gary Iskak bersama istrinya Richa Novisha. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha turut menghadiri acara gala premier film Lastri: Arwah Kembang Desa.

Kehadiran Richa, di premier film terakhir sang suami, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (10/7).

Kemudian, grup musik, Barasuara menghadirkan karya terbaru pada pertengahan tahun berupa single yang bertitel Sementara.

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Sementara itu, Ministry Of kini mempersembahkan EP terbaru yang berjudul Fase seeusai merilis single Langkah.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lastri: Arwah Kembang Desa Jadi Film Terakhir Gary Iskak

Film itu merupakan karya terakhir dari Gary Iskak yang berpulang akhir November 2025 lalu.

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Richa Novisha mengaku harus mempersiapkan hati untuk mengikuti gala premier dan menyaksikan filmnya nanti.

Baca selengkapnya: Lastri: Arwah Kembang Desa Jadi Film Terakhir Gary Iskak

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Richa Novisha tonton film terakhir mendiang Gary Iskak, Barasuara bicara soal mengikhlaskan, Ministry of

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