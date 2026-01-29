3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Ajukan Praperadilan, Konflik Keluarga David Beckham Disorot
jpnn.com, JAKARTA - Ayah mendiang Lula Lahfah mengaku belum mengetahui pemeriksaan Reza Arap dan sejumlah saksi oleh polisi.
Pemeriksaan Reza Arap, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (28/1).
Sementara itu, David dan Victoria Beckham mengunggah foto keluarga tanpa Brooklyn di tengah isu konflik keluarga.
Kemudian, polisi memberi tanggapan setelah dokter Richard Lee mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Ayah Lula Tak Tahu Reza Arap Diperiksa
Kerabat dan teman-teman mendiang Lula Lahfah pun hadir dalam acara tahlilan tersebut, termasuk Reza Arap.
Seperti diketahui, Reza Arap merupakan kekasih dari mendiang Selebgram 26 tahun tersebut.
