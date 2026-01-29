menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Ajukan Praperadilan, Konflik Keluarga David Beckham Disorot

3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Ajukan Praperadilan, Konflik Keluarga David Beckham Disorot

3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Ajukan Praperadilan, Konflik Keluarga David Beckham Disorot
Potret terbaru keluarga David dan Victoria Beckham. Foto: Instagram/victoriabeckham

jpnn.com, JAKARTA - Ayah mendiang Lula Lahfah mengaku belum mengetahui pemeriksaan Reza Arap dan sejumlah saksi oleh polisi.

Pemeriksaan Reza Arap, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (28/1).

Sementara itu, David dan Victoria Beckham mengunggah foto keluarga tanpa Brooklyn di tengah isu konflik keluarga.

Baca Juga:

Kemudian, polisi memberi tanggapan setelah dokter Richard Lee mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ayah Lula Tak Tahu Reza Arap Diperiksa

Kerabat dan teman-teman mendiang Lula Lahfah pun hadir dalam acara tahlilan tersebut, termasuk Reza Arap.

Baca Juga:

Seperti diketahui, Reza Arap merupakan kekasih dari mendiang Selebgram 26 tahun tersebut.

Baca selengkapnya: Ayah Lula Lahfah Belum Tahu Soal Pemeriksaan Reza Arap dan Saksi Lainnya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, ayah Lula Lahfah tak tahu Reza Arap diperiksa, isu keretakan keluarga David Beckham disorot, Richard Lee ajukan praperadilan.

